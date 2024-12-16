Бывший спикер парламента Монголии избран президентом Монгольской шахматной федерации

CentralAsia (MNG) -

14 декабря внеочередное общее собрание Монгольской шахматной федерации избрало нового президента.

Бывший спикер парламента и нынешний глава канцелярии президента ЗАНДАНШАТАР Гомбожав избран президентом Монгольской шахматной федерации.

Таким образом, большинством голосов присутствовавших на собраний представителей Занданшатар стал лидером Монгольской шахматной федерации. Ранее он избирался президентом шахматной федерации в период с 2011 по 2015 год.

Его имя, Занданшатар, в переводе с монгольского на русский означает «Шахматы из сандалового дерева».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения