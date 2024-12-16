Цена биткоина побила исторический рекорд

CentralAsia (CA) - Цена биткоина впервые превысила отметку в $106 тыс., установив новый исторический рекорд, согласно данным криптобиржи Binance.

На пике стоимость криптовалюты достигала $106,6 тыс., но позже снизилась до $105,4 тыс., временно опускаясь еще ниже. Тем не менее, общий рост за сутки составил более 3,5%.

Рост биткоина начался 5 ноября, в день президентских выборов в США, когда его стоимость составляла $68 тыс. С тех пор криптовалюта неоднократно обновляла исторические максимумы.

По данным TradingView, общая капитализация криптовалют за сутки увеличилась на 0,69%, достигнув $3,641 трлн. На долю биткоина приходится $2,08 трлн (около 57%) по состоянию на 04:25 ноября.

Рост биткоина также способствует увеличению стоимости других ведущих криптовалют. Например, Ethereum подорожал на 1,15% и достиг $4 тыс. за единицу.