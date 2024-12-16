Над США летают «таинственные дроны». Трамп призывает сбивать их

CentralAsia (CA) - В США обеспокоены неоднократным появлением неопознанных беспилотников в небе над штатом Нью-Джерси, особенно в районе станции по испытанию вооружения ВМС США, сообщают местные СМИ.

«Прямых угроз военному объекту не зафиксировано, однако мы можем подтвердить несколько случаев входа в воздушное пространство станции неопознанных дронов», - заявил представитель базы Билл Эддисон в интервью ABC News.

Точные даты инцидентов не уточняются, но первые сообщения о дронах появились еще в ноябре. Очевидцы заявляют, что беспилотники, размеры которых превышают стандартные коммерческие модели, начинают летать в вечернее время.

Ситуация вызвала беспокойство у властей. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи отметил, что вопрос требует серьезного подхода из-за наличия в штате стратегически важных объектов.

Избранный президент США Дональда Трамп приказал сбить «таинственных» беспилотников.

«По всей стране наблюдательные таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!» - написал он в соцсети.



В Белом доме и Пентагоне заявили, что беспилотники не несут угрозы для США. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что «многие из замеченных объектов» использовались на «законных основаниях». Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что «нет никаких доказательств» создания дронов иностранной организацией или их работы «на противника».