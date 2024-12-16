Эрдоган заявил, что пять сирийских городов могли стать турецкими провинциями при иных условиях Первой мировой войны

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Сирийские города Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка могли бы стать центрами одноименных провинций в составе Турции по итогам Первой мировой войны, если бы условия мира были другими. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Iletisim.

«Если Первая мировая война пересмотрела границы нашего региона, то что бы произошло, если бы условия были другими? Скорее всего, города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Дамаск и Ракка, стали бы нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа. Только потому, что эти города находились за пределами наших границ, мы, вероятно, не собирались полностью разрывать наши связи с живущими там людьми», - сказал он, выступая на 8-м очередном съезде его «Партии справедливости и развития» в Сакарье.

Сирийские города Алеппо, Идлиб и Ракка расположены неподалеку от турецкой границы, Хама и Дамаск — в глубине страны. Турецкие города Газиантеп (ранее — Антеп), Шанлыурфа (ранее — Урфа) и Хатай, в свою очередь, находятся рядом с сирийской границей.