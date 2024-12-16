Россия вывезла из Дамаска часть персонала своей дипмиссии — а также дипломатов КНДР, Беларуси и Абхазии
- Азия и мир, общество
- 10:34, 16 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Россия вывезла из Дамаска часть персонала своих дипломатических представительств, а также сотрудников дипмиссий Беларуси, КНДР и Абхазии, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
«15 декабря в аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске. Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии», — говорится в сообщении.
В связи с чем проводилась эвакуация, в МИД РФ не уточнили. При этом в сообщении утверждается, что работа посольства России в Дамаске продолжается.
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