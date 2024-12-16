Россия вывезла из Дамаска часть персонала своей дипмиссии — а также дипломатов КНДР, Беларуси и Абхазии

CentralAsia (CA) - Россия вывезла из Дамаска часть персонала своих дипломатических представительств, а также сотрудников дипмиссий Беларуси, КНДР и Абхазии, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

«15 декабря в аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске. Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии», — говорится в сообщении.

В связи с чем проводилась эвакуация, в МИД РФ не уточнили. При этом в сообщении утверждается, что работа посольства России в Дамаске продолжается.

Вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии в МИД России говорили, что Москва установила прямые контакты с политкомитетом «Хайат Тахрир аш-Шам» — исламистской группировкой, которая возглавила наступление на правительственные силы.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базы Тартус на берегу Средиземного моря.

По данным Reuters, Россия выводит часть тяжелой техники и старших офицеров с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах. Но войска на двух основных базах остаются.