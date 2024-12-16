Глава правящей в Южной Корее партии подал в отставку

Хан Дон Хун

CentralAsia (CA) - Председатель правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун подал в отставку. О своем решении он объявил, выступая на пресс-конференции в Национальном собрании (парламенте), передает Yonhap.

«Я ухожу с поста представителя партии», — сообщил он.

Свое решение политик объяснил невозможностью исполнять обязательства председателя партии после отставки членов высшего исполнительного комитета. По словам Хан Дон Хуна, из-за этого работа структуры оказалась парализована.

Он извинился перед теми, кто, по его мнению, пострадал из-за нестабильности во внутренней политике и объявленного на недолгое время военного положения. «Мне очень жаль наших сторонников, которые пострадали от импичмента», — сказал политик.

Хан Дон Хун подчеркнул, что, имея это в виду, он «изо всех сил старался найти лучший способ для этой страны, кроме импичмента, но в конце концов не смог». Ответственность за это он взял на себя и повторно извинился перед собравшимися.

Хан Дон Хун был избран лидером партии «Гражданская сила» на съезде 23 июля. Таким образом, он пробыл в должности председателя партии 146 дней.

Национальное собрание Южной Кореи 14 декабря со второй попытки объявило импичмент Юн Сок Ёлю. В отношении него ведется расследование о госизмене и мятеже из-за попытки ввести военное положение. Из-за начатого расследования президенту запрещено выезжать за пределы страны.

Политический кризис в стране спровоцировало введенное Юн Сок Ёлем на несколько часов 3 декабря военное положение. Его необходимость южнокорейский президент объяснил стремлением предотвратить попытки контролирующей парламент «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. 12 декабря, за два дня до первого голосования по импичменту, глава государства выступил с официальным телеобращением, в котором отказался добровольно уйти в отставки. Он объяснил, что военное положение нельзя считать мятежом, поскольку таким образом он пытался защитить страну.