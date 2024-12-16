Президента Бразилии выписали из больницы после двух операций

Лула да Силва

CentralAsia (CA) - Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва выписали из больницы в Сан-Паулу после операции по предупреждению кровоизлияния в мозг, вызванного осложнением в связи с падением. Об этом сообщает бразильский портал G1.

«Я жив, здоров и готов работать. <…> У меня много работы», – сказал президент на брифинге после выписки, куда он пришел в шляпе.

Врач Ана Хелена Джермольо также сообщила журналистам, что выздоровление 79-летнего президента прошло намного лучше, чем ожидалось. В медучреждении добавили, что Лула должен оставаться в своем доме в Сан-Паулу как минимум до 19 декабря, когда ему предстоит пройти контрольную томографию в рамках повторного обследования.

В конце октября Лула упал в своем доме и получил травму затылка, пришлось наложить швы. Анализы, проведенные в начале ноября, показали, что его состояние остается стабильным. Травма вынудила президента отменить зарубежные поездки. 9 декабря Лула прошел магнитно-резонансную томографию в Бразилии из-за головной боли, которая выявила внутричерепное кровоизлияние, после чего была сделана операция.