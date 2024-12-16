Новые власти Сирии заявили об отводе части военных РФ из Дамаска на базу Хмеймим

На спутниковом снимке изображен тяжелый транспортный самолет Ан-124 с поднятым носовым обтекателем на российской авиабазе Хмеймим недалек

CentralAsia (CA) - Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим. Об этом заявил член политбюро группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди в интервью Financial Times (FT). Подтверждения этой информации с российской стороны не поступало.

По словам Камаля Лабабиди, военные были перемещены из штаба четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из российского посольства в Дамаске. Эти меры приняты в рамках координации с новыми властями Сирии. Собеседник FT, который пользуется псевдонимом, уточнил, что консультации о безопасной переброске войск прошли на минувшей неделе в отеле Four Seasons в Дамаске — фактической штаб-квартире захвативших власть в Сирии группировок. Лабабиди утверждает, что с базы Хмеймим военных самолетами доставили в Россию. На видеозаписи, опубликованной FT, — колонна из почти 100 военных автомобилей, среди которых бронетранспортеры, тягачи, автоцистерны с топливом, мобильные медицинские подразделения, выезжает, как утверждается, из пригорода сирийской столицы.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Согласно двухстороннему договору, Москва может использовать эти базы до 2066 года.12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Тогда замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что российская сторона рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии.