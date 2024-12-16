Власти Израиля хотят расширить поселения на Голанских высотах

CentralAsia (CA) - Израильское правительство одобрило план расширения поселений на Голанских высотах. Об этом написала газета The Jerusalem Post.

«Усиление присутствия на Голанах укрепляет израильское государство, и особенно это важно в нынешних условиях. Мы продолжим селиться там и сделаем их процветающими»,— заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По данным издания, власти еврейского государства намерены удвоить население этой территории.

Голанские высоты являются спорной территорией. Израиль контролирует значительную часть этих земель, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. После того как в этой арабской республике исламисты свергли президента Башара Асада, Израиль начал расширять контроль над зоной разграничения с республикой. В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошел в новые районы на нейтральной территории. Телеканал «Аль-Маядин» сообщал об ударах израильской армии по объектам армии Сирии в провинциях Латакия и Тартус. Лидер пришедшей к власти в стране оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) обвинял Израиль в «неоправданной эскалации».