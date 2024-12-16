Минтруд России назвал самые высокие зарплаты мигрантов

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CentralAsia (CA) - В 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников составит около 235 тыс. разрешений на работу, сообщает РБК со ссылкой на приказ Минтруда РФ от 9 декабря. Самая высокая зарплата для иностранцев — 380 тыс. руб. в месяц, следует из заявок по регионам.

Больше всего квот выделено Амурской области (27,1 тыс.), Подмосковью (23 тыс.), Ленинградской области (около 22,3 тыс.), Татарстану (9,3 тыс.). Резерв квоты составляет 78 тыс. позиций. По данным РБК, около половины позиций для иностранцев предполагает получение менее 60 тыс. руб. в месяц, также есть два десятка предложений с зарплатами 20–25 тыс. руб.

Самые высокооплачиваемые должности на 2025 год:

председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты — зарплата 380 тыс. руб. в месяц (с 2016 года этот пост занимает Маттиас Шепп);

трое менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова — зарплата 275 тыс. руб.;

спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» (требуется два человека) — 250 тыс. руб.;

брынзодел-мастер и бланшировщик в сети загородных отелей «Яхонты» — обе должности с зарплатой 230 тыс. руб.

РБК сообщало, что Минтруд предложил увеличить квоту на наем иностранцев на 50%. В числе причин привлечения иностранцев к работе в России ведомство назвало дефицит кадров в регионах и ввод импортного оборудования, которое нуждается в обслуживании и наладке.