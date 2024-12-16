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Алматы завалило снегом, за сутки выпало 32% декабрьской нормы

CentralAsia (KZ) -  С вечера воскресенья в Алматы выпало около трети месячной нормы осадков, сообщил акимат города в понедельник.

По данным акимата, к 9 утра в городе выпало 22 см снега, на Каменском плато — 40 см, на Шымбулаке — 42 см.

По состоянию на 11:00 часов вывезено 1200 кубометров снега.

В течение дня на улицах города будут работать 605 единиц специальной техники и 1080 дорожных рабочих, пообещали в акимате. Идет вывоз снега с ключевых городских объектов, включая площадь Республики, аэропорт и железнодорожные вокзалы.

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