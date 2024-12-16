До пятницы будет без осадков, со вторника дневная температура будет плюсовой — прогноз погоды по Узбекистану

CentralAsia (UZ) - После воскресного снегопада по большей части территории Узбекистана образовался снежный покров. Температура воздуха в понедельник утром понизилась до −8…−13 градусов Цельсия, в отдельных районах — до -15, по крайнему югу — до −4…−6.

По данным Узгидромета, в понедельник днём по всей территории республики ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет в пределах 0…-5, по северу и по югу местами до +2 градусов.

По большей части территории Узбекистана сухая погода сохранится до 19 декабря включительно. В этот день только по Каракалпакстану и Хорезмской области, а во второй половине дня — по Бухарской и Навоийской областям местами пройдут осадки .

В ближайшую ночь по территории республики температура ещё сохранится в пределах −8…−13 градусов, но уже в дневные часы температура воздуха начнёт расти.

К 19 декабря температура повысится ночью до 0…-2, днём — до +5…+7 градусов, по югу местами будет до +10.

В пятницу 20 декабря местами по Узбекистану пройдут осадки в виде дождя и снега. Дневная температура понизится до 0…+3 градусов.

В ночные и утренние часы в отдельных районах страны возможен туман.

18−20 декабря местами будет усиливаться ветер — до 13−18 м/с.

В Ташкенте 16−19 декабря без осадков. Ожидается постепенное повышение температуры ночью от −10…−12 до 0…-2, днём — от −3…−5 до +5…+7 градусов.

20 декабря временами осадки (дождь, снег). Температура ночью и днём — 0…-2 градуса.