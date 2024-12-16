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Мигрантам в Волгоградской области РФ запретят работу по патентам в семи сферах деятельности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мигрантам в Волгоградской области России, имеющим патенты, с 2025 года запрещено работать в семи сферах. Соответствующее постановление подписал 13 декабря губернатор области Андрей Бочаров.

Запрет начнет действовать с 2025 года и распространится на сферы образования и здравоохранения, деятельность сухопутного пассажирского транспорта (такси), оптовую и розничную торговлю, предоставление продуктов питания и напитков, курьерскую деятельность, а также на охоту и отстрел диких животных.

«Вступившие в действие ограничения распространятся только на трудовых мигрантов, работающих по патенту», – говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что область решила сделать ставку на высококвалифицированных иностранных специалистов. Как правило, их приглашает работодатель и работают они по трудовой визе.

Несколькими днями ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко запретил мигрантам работать в 24 сферах. Подобные ограничения действуют примерно в трети регионов России.

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