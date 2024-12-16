Путин: За год российские войска взяли под контроль 189 населенных пунктов
- Азия и мир, политика
- 17:06, 16 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России в 2024 году взяли под контроль 189 населенных пунктов в ходе военной операции в Украине, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», — сказал он.
Путин поблагодарил солдат, офицеров, личные составы Минобороны, Росгвардии, спецслужб и других силовых структур за «четкое выполнение всех поставленных задач».
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