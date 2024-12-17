В следующем году за счет бюджетных инвестиций планируется ввести в эксплуатацию 79 школ и 60 детских садов

CentralAsia (MNG) -

Согласно поправкам к закону о бюджете Монголии на 2025 год одобрено 190 проектов и мероприятий в сфере образования на сумму 472,7 млрд тугриков (примерно $138 млн).

1,3 миллиона человек, или 36,3% от общей численности населения Монголии, составляют дети в возрасте от 0 до 17 лет. 51,4% детей - мальчики и 48,6% - девочки. Поэтому образовательные учреждения и дошкольные учреждения остро нуждаются в них.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 79 школ на 39 670 мест, 60 детских садов на 9 435 мест, 6 комплексов на 1 680 мест, 16 школ-интернатов, девять спортивных залов, четыре корпуса университета, четыре профессиональных училища и еще четыре здания.

В среднем в Монголии ежедневно рождается более 200 детей. 6000 детей рождаются в месяц, что означает, что 9 младенцев рождаются каждый час.

источник: MiddleAsianNews

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