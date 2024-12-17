История монгольского дээла

CentralAsia (MNG) -

С древних времен экзотический и красочный монгольский традиционный костюм — дээл — вызывает интерес у иностранцев.

«Удивительно, но этот народ изобрел одежду, которая может соответствовать всем сезонам и потребностям, хорошо продумана и которая может использоваться по-разному», — писал средневековый путешественник из Европы.

Даже сегодня дээл — довольно необычный и привлекательный наряд для немонголов. Одним из свидетельств этого является то, что королева Амидала, персонаж всемирно известного голливудского фильма «Звездные войны» появляется на экране в модной одежде монгольской замужней женщины с определенными художественными изменениями, выполненными дизайнерами фильма.

Монголы говорят, что одежда — бог, а тело — дьявол. В Монголии с ее экстремальным климатом, конечно, невозможно ходить без одежды круглый год, как в тропиках. Вот почему дээл — главный помощник кочевника, который помогает пережить внезапные изменения погоды зимой или летом.

Дээл отлично защищает человека от холода и ветра. Выкроенный по очень простой схеме (две Т-образные части) дээл — это универсальное платье, которое может служить одеялом или даже палаткой.

Кроме того, дээл обеспечивает свободу движений, необходимую для того, чтобы пастухи могли ездить верхом на лошадях и выполнять ежедневную работу. Яркий цветной текстильный пояс длиной в несколько метров, как корсет, защищает от тряски во время езды на лошади, к поясу крепят нож, чашки, хэт цахиур или традиционную монгольскую зажигалку или огниво и другие аксессуары. Внутри дээла над поясом есть место, образующее большой карман, идеально подходящий для хранения мелких предметов.

Следовательно, дээл — практичное платье и отражает кочевой образ жизни монголов. В Монголии проживают различные этнические группы, такие как халх, өөлд, захчин, дөрвөд, урианхай, буряд, барга, торгуд и другие. И сочетание цветов дээла, декоративного орнамента и дизайна одежды рассказывает, с какой этнической группой связан его владелец.

Есть также дээли для холодных и жарких сезонов, для мужчин и женщин, для повседневных и праздничных дней. Праздничные или церемониальные украшения более яркие и, как правило, сделаны из ценного шелка. Их носят во время Наадама (фестиваль независимости), Цагаан сара (Новый год по лунному календарю) и других монгольских праздников, фестивалей и церемоний.

Но после десятилетий влияния социализма и урбанизации дээл стал намного проще. Теперь экзотически яркое платье замужней женщины, богато украшенное золотом и серебром, с коралловыми и жемчужными деталями можно увидеть только на народных певицах или артистках традиционного театра.

У дээла богатая история. Исследователи говорят, что он возник в эпоху Хунну. Китайские культурлоги и исследователи признают, что китайцы многое заимствовали у монгольского дээла за 2000 лет.

Дээли с плетеными краями были найдены при раскопках курганов периода хунну в горах Нойон-Уул. Аристократы Кидана, монгольской империи после хунну, использовали для пошива своих дээлов дорогие ткани, привезенные из Египта.

Интересно, что в 1252 году Хубилай хан Монгольской империи Юань принял закон о дээле. Этот закон определял дизайн, цвет и орнамент, а также разницу в тканях для дворян и обычных монголов. В то время монгольские ханы носили дээли, изготовленные из белой ткани, так как белый — цвет счастья и величия.

Практичные и элегантные одеяния и платья, похожие на дээл, стали очень популярны среди дворян народов, объединенных в монгольскую юаньскую империю. В 1231 году Корея стала вассальным государством империи на почти сто лет. За это время корейские промонгольские аристократы и военные офицеры включили элементы дээл в корейское традиционное платье ханбока. Конечно, монголы отдали предпочтение корейским дворянам, чиновникам и военным, которые носили дээл.

Есть много легенд и традиционных обычаев, связанных с дээлом. Когда ребенок впервые надевает дээл, взрослые в стихотворной форме произносят наставления, говоря, что нужно быть хорошим человеком, достойным носить дээл.

Дизайнеры одежды отмечают, что дээл обладает оригинальным стилем шитья, но вместе с тем существует множество традиционных способов его пошива. Монгольские современные дизайнеры очень часто используют элементы дээла при создании своих коллекций одежды.

В фотосалонах и ателье люди всех возрастов любят фотографироваться одетыми в традиционные дээли, и эти снимки бережно хранятся в семейных альбомах. Иностранные туристы также с удовольствием пользуются этой услугой. Если дээл — бог, интересно испытать чувства дьявола (нашего тела) внутри бога.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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