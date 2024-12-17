Монгольская национальная борьба: вольники против дзюдоистов
CentralAsia (MNG) -
Завершились соревнования по национальной борьбе Монголии среди дзюдоистов и борцов вольного стиля, организованные в рамках проекта «Хийморь».
Национальный борцовский поединок между дзюдоистами и борцами вольного стиля, впервые прошедшая в 1999 году, завершилась вничью, однако спустя 25 лет спортсмены провели тай-брейк, и после семи раундов победу со счетом 27:22 одержала сборная по вольной борьбе.
Команда-победитель получила приз в размере 50 000 000 тугриков.
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения