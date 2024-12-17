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Монгольская национальная борьба: вольники против дзюдоистов

CentralAsia (MNG) -  

Завершились соревнования по национальной борьбе Монголии среди дзюдоистов и борцов вольного стиля, организованные в рамках проекта «Хийморь».

Национальный борцовский поединок между дзюдоистами и борцами вольного стиля, впервые прошедшая в 1999 году, завершилась вничью, однако спустя 25 лет спортсмены провели тай-брейк, и после семи раундов победу со счетом 27:22 одержала сборная по вольной борьбе.

Команда-победитель получила приз в размере 50 000 000 тугриков.

источник: MiddleAsianNews

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