ЦБ Монголии вновь сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых

CentralAsia (MNG) -

Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Монголии, принимая во внимание текущее состояние экономики, банковского и финансового рынков, а также риски, связанные с внешними условиями, сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых и увеличил нормативы обязательных резервов как в национальной, так и в иностранной валюте на 1 процентный пункт до 11 и 16% соответственно.

Решение было принято на заседании Комитета, состоявшемся 12 и 13 декабря 2024 года, говорится в заявлении регулятора, опубликованном 13 декабря.

Годовая инфляция в октябре текущего года составила 7 процентов, а в ноябре она выросла до 8,1% по всей стране. Это связано с ростом цен на электроэнергию. Рост цен на электроэнергию способствовал росту годовой инфляции в ноябре на 1,9% по сравнению с 0,6% пункта в октябре.

Кроме того, более высокий, чем ожидалось, рост цен на услуги, аренду и импортные товары, вызванный более быстрым внутренним спросом и ростом заработной платы, еще больше усилил инфляционное давление в последние месяцы. Давление спроса со стороны фискальной экспансии, а также косвенные эффекты административного повышения цен, как ожидается, приведут к росту инфляции в первой половине 2025 года, за которым последует постепенное снижение.

ЦБ заявил, что эти факторы приведут к ускорению инфляции в первой половине следующего года, за которым последует постепенное снижение.

За первые три квартала текущего года экономический рост составил 5,0%. Замедление было обусловлено в основном более низким, чем ожидалось, производством меди и золота, а также снижением объемов строительства и производства. Соответственно, хотя прогноз экономического роста на этот год немного ниже, чем в прошлом году, в следующем году экономический рост усилится из-за ослабления бюджетного прогноза, более высокого производства меди на Оюу-Толгое и смягчения последствий дзуда (зимней бескормицы) в этом году.

Хотя денежно-кредитная политика развитых стран меняется в сторону смягчения в этом году, что окажет положительное влияние на будущий мировой экономический рост, однако неопределенность внешней среды из-за геополитической ситуации все еще высока.

Ожидается, что уровень инфляции стабилизируется в целевом диапазоне с начала 2026 года. В этой связи было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% для поддержания стабильного экономического роста в среднесрочной перспективе без ужесточения условий кредитования и финансирования.

В целях предотвращения накопления рисков и укрепления стабильности в финансовом секторе Комитет также принял решение об увеличении нормы обязательных резервов в национальной и иностранной валютах на 1 процентный пункт.

Данные решения соответствуют цели стабилизации инфляции на целевом уровне в среднесрочной перспективе и обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности. В дальнейшем Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Монголии рассмотрит и реализует следующие шаги политики в зависимости от изменений внешней и внутренней экономической среды, инфляции и того, как изменится экономическая ситуация

источник: MiddleAsianNews

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