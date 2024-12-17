Вице-спикер ВГХ Монголии обсудил будущие совместные проекты с Францией и ЕС

CentralAsia (MNG) -

Заместитель председателя Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии, председатель монголо-итальянской парламентской группы Пурэвдорж Бөхчулуун принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Монголии Коринн Переру да Силва и Чрезвычайного и Полномочного посла Европейского Союза в Монголии Ину Марчюлёните. Об этом сообщает департамент СМИ ВГХ.

В ходе встречи вице-спикер парламента Пурэвдорж Бөхчулуун представил результаты парламентских выборов 2024 года и деятельность Совместного правительства, отметив, что в стране установлена ​​политическая стабильность, основанная на демократии, справедливости и свободном рынке. Он сообщил, что одним из 14 мегапроектов, включенных в Программу действий Совместного правительства, является урановый проект, что было подтверждено в ходе взаимных визитов президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в 2023 году. В этой связи ВГХ Монголии внес соответствующие поправки в Закон об атомной энергетике для интенсификации реализации проекта.

По словам вице-спикера Пурэвдоржа, совместный урановый проект Монголии и Франции имеет стратегическое значение не только для экономики двух стран, но и для энергетического сектора стран Евросоюза. На встрече также было подчеркнуто, что РФ и КНР положительно относятся к данному проекту.

Посол Коринн Перера да Силва, в свою очередь, отметила, что совместный урановый проект двух стран важен для содействия экономическому и энергетическому развитию Монголии и укрепления ее независимости, и выразила уверенность, что двустороннее сотрудничество будет расширяться еще интенсивнее.

Посол Европейского союза Ина Марчюлёните отметила, что инвесторы из стран Евросоюза внимательно следят за реализацией совместного уранового проекта Монголии и Франции, добавив, что этот проект является важным мостом для расширения сотрудничества Монголии и Евросоюза. Посол Ина Марчюлёните также сообщила о планах организовать в 2025 году совместный форум представителей бизнес-сообществ двух стран, подчеркнув возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности.

источник: MiddleAsianNews

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