СМИ «обслуживали» на стороне правящей партии на парламентских выборах в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Парламентские выборы 2024 года в Монголии: окончательный отчет миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами

Парламентские выборы в Монголии 2024 года прошли успешно, хотя их конкурентоспособность была подорвана неравными условиями, вызванными ограничениями избирательной кампании и предвзятым освещением в СМИ, благоприятствующим правящей партии. Короткий период предвыборной кампании в сочетании с поддерживаемым правительством повышением зарплат и пособий предоставил правящей партии неоправданное преимущество, размыв грань между партией и государством.

Обвинения в давлении на государственных служащих еще больше усилили обеспокоенность по поводу свободы избирателей делать свой собственный выбор. Несмотря на эти проблемы, избирательная администрация действовала профессионально и реализовала комплексную программу информирования избирателей.

Таковы некоторые из основных выводов итогового отчета о выборах в июне 2024 года, опубликованного Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В отчете представлены 24 рекомендации по приведению выборов в большее соответствие с обязательствами ОБСЕ и другими международными обязательствами и стандартами демократических выборов.

Ключевые рекомендации включают:

Разработка четких процедур ручного подсчета голосов и устранение любых расхождений между электронным и ручным подсчетом

Снятие ограничений на голосование, основанных на интеллектуальной инвалидности, и пересмотр всеобщего лишения права голоса для заключенных

Запрещение нецелевого использования государственных ресурсов и давления на государственных служащих, а также обеспечение четкого разделения между официальными обязанностями и агитацией

Усиление правил финансирования избирательных кампаний и создание механизмов для устранения нарушений

Отмена уголовных положений о ложной информации и несоразмерных санкциях за клевету в целях защиты свободы слова

Внесение поправок в законы для согласования сроков разрешения избирательных споров с календарем выборов

Разрешение споров по результатам выборов незамедлительно до представления результатов в парламент или приведения к присяге избранных членов

БДИПЧ развернуло миссию по наблюдению за выборами 21 мая 2024 года, которая оставалась в стране до 9 июля.

Все 57 государств-участников в регионе ОБСЕ официально обязались оперативно реагировать на оценки и рекомендации БДИПЧ по выборам. Список предыдущих рекомендаций БДИПЧ и степень их выполнения на данный момент можно найти на стр. 27 сегодняшнего отчета. База данных рекомендаций БДИПЧ по выборам отслеживает выполнение рекомендаций во всем регионе ОБСЕ

источник: MiddleAsianNews

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