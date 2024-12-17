Башар Асад впервые рассказал, как покинул Сирию

CentralAsia (CA) - Башар Асад, cложивший полномочия президента Сирии из-за наступления на Дамаск исламистских формирований, заявил, что ни разу за время гражданской войны и последующих событий не рассматривал возможность ухода в отставку и ситуации с просьбой об убежище.

Он утверждает, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря — когда к столице подходили вооруженные группировки — и покинул Сирию только вечером в тот же день. Это первое его публичное заявление после смены власти в Арабской Республике.

В заявлении Башара Асада, распространенном в Telegram-канале его пресс-службы, говорится, что после проникновения боевиков в Дамаск он направился в сирийскую провинцию Латакия. Его отъезд из столицы осуществлялся «в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями». Вечером Асад вылетел в Россию.

По словам Башара Асада, о захвате боевиками столицы он узнал после отъезда из Дамаска. Оставаться президентом в стране, захваченной «террористами», он посчитал бессмысленным. Его отъезду, утверждает Башар Асад, предшествовали «разрушение последних военных позиций и вызванный этим паралич всех государственных институтов».

«Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые»,— подчеркнул он.

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. Reuters со ссылкой на источники писало, что 7 декабря, за несколько часов до отъезда, Асад на встрече с 30 высокопоставленными представителями спецслужб и армии заверил, что российское военное подкрепление «уже в пути». При этом, по данным агентства, в тот же день вечером он уехал на российскую авиабазу. Bloomberg со ссылкой на несколько неназванных источников сообщало, что при приближении исламистов к Дамаску Россия предложила Башару Асаду и его семье «безопасную эвакуацию», если он согласится уехать «немедленно».