В США ученица устроила стрельбу в школе, есть погибшие, в их числе — стрелявшая

CentralAsia (CA) - В частной христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин, 15-летняя школьница устроила стрельбу, в результате которой погибли три человека, в их числе — стрелявшая. Еще шестеро ранены, сообщает The Associated Press.

Начальник полиции Мэдисона Шон Барнс сообщил, что среди жертв стрельбы – один из учителей и старшеклассник. Состояние двух раненых критическое, еще четверо получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Abundant Life – неконфессиональная христианская школа, где учатся дети от детского сада до старших классов. В момент стрельбы в школе находилось около 390 учеников.

Подросток открыла огонь из пистолета калибра 9 мм. Мотив преступления остается неизвестным. Начальник полиции отметил, что детективы работают над установлением причин трагедии.

«Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, которые находились в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место. В здании они не применяли оружие, поскольку подозреваемая, вероятно, покончила с собой еще до их прибытия», - сообщили полицейские.