Суд Южной Кореи 27 декабря начнет слушания по импичменту президенту

CentralAsia (CA) - Конституционный суд Южной Кореи проведёт первые подготовительные слушания по парламентскому импичменту президента Юн Сок Ёля 27 декабря, сообщает агентство Yonhap.

Подготовительное слушание, а также последующие разбирательства будут открыты для публики. На слушаниях Юн Сок Ёль будет обязан присутствовать.

В суде заявили, что рассмотрение дела об импичменте президента станет приоритетным.

У Конституционного суда есть 180 дней, чтобы вынести решение о том, поддержать импичмент и отстранить Юн Сок Ёля от должности или восстановить его в должности. Если решение будет принято, Юн станет вторым президентом, отстранённым от власти после бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году. Это приведет к внеочередным президентским выборам, которые должны будут пройти в течение 60 дней.

14 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту в связи с кратковременным введением им военного положения 3 декабря, приостановив его полномочия.