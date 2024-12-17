Трамп назвал данное Украине разрешение бить по целям в России «ошибкой», которую он готов пересмотреть

CentralAsia (CA) - Разрешение на удары дальнобойным оружием по целям в глубине России, данное администрацией Байдена, было ошибкой, заявил избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго, передает ABC News.

«Я не думаю, что им [администрации Байдена] следовало разрешать запуск ракет на расстояние в 200 миль вглубь России <…>. И конечно, не за несколько недель до моего вступления в должность. Почему они сделали это, не спросив меня? Я бы не сделал этого. Я думаю, это была большая ошибка», — сказал Трамп. На вопрос, может ли он пересмотреть это решение, Трамп ответил, что может.

На вопрос, на что должен быть готов Владимир Зеленский, Трамп ответил, что тот должен быть готов к заключению соглашения о прекращении огня (но не уточнил, на каких условиях). «Он [Зеленский] должен быть готов заключить сделку. Это все. Должна быть заключена сделка. Слишком много людей погибает. И Путин должен заключить сделку тоже», — сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января, но «если он хочет приехать, я буду рад».

В ответ на вопрос, должна ли Украина поступиться своими территориями, Трамп сказал, что некоторые города в районе боевых действий почти полностью разрушены. «Если посмотреть, что произошло на этой территории, можно увидеть, что есть города, в которых не осталось ни одного целого здания. Люди не могут туда вернуться, там нет ничего. Это просто руины», — заявил Трамп.

«В войне России с Украиной погибло гораздо больше людей, чем сообщается. Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой войны. Я делаю все, что могу, чтобы это остановить», — добавил Трамп.