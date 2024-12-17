Казахстан завершает председательство в СВМДА с весомыми достижениями

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CentralAsia (KZ) - Председательство Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) завершится 17 декабря 2024 года на Седьмом заседании Совета министров иностранных дел. Республика Азербайджан примет председательство на период 2024-2026 годов.

Под руководством Казахстана СВМДА было преобразовано в динамичную платформу для укрепления мира, безопасности и сотрудничества в Азии. Ключевым достижением стало принятие Астанинского заявления о трансформации СВМДА на Шестом саммите СВМДА 13 октября 2022 года. Это историческое решение официально запустило процесс превращения СВМДА в полноценную региональную международную организацию.

Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев на Астанинском саммите: «Мы не создаем новую организацию, мы переходим на новый этап институционального развития». Этот шаг обеспечил эволюцию СВМДА в более действенный механизм для решения актуальных вопросов безопасности и развития в Азии путем структурированных, инклюзивных и консенсусных переговоров.

Под председательством Казахстана СВМДА достигло значительных успехов в институциональном развитии. Были созданы три новые структуры: Форум аналитических центров, ставший постоянной платформой экспертного диалога; Фонд СВМДА, предназначенный для идентификации проектов и привлечения финансирования; и Совет авторитетных лиц, предоставляющий рекомендации по стратегическим вопросам мира и безопасности. Казахстан также инициировал институционализацию Финансового саммита СВМДА и концептуализацию создания Совета по устойчивой связанности для укрепления экономической интеграции Азии через развитие транспорта и логистики.

Важной темой в период председательства Казахстана стала экологическая устойчивость. В августе 2024 года в Астане состоялась первая Министерская конференция СВМДА по экологическим вопросам, на которой были приняты обязательства по укреплению регионального сотрудничества в сфере климатических действий и управления водными ресурсами.

Признавая растущее значение образования и научного сотрудничества, Казахстан содействовал созданию Партнерской сети ведущих университетов, которая способствует академическим обменам, совместным исследованиям и программам по наращиванию потенциала. Казахстан также поддержал молодежные инициативы, организовав Слет лидеров волонтерского движения под эгидой Молодежного совета СВМДА в октябре 2024 года. Эти мероприятия подчеркивают стремление СВМДА развивать человеческий капитал.

Расширение географического охвата СВМДА также стало приоритетом Казахстана. В 2022 году Кувейт стал новым государством-членом, а Туркменистан и Саудовская Аравия получили статус наблюдателей в 2021 и 2023 годах соответственно.

В знак долгосрочной приверженности СВМДА президент Токаев объявил о строительстве новой, современно оборудованной штаб-квартиры СВМДА в Астане. Открытие нового здания запланировано на 2025 год. Оно обеспечит современные условия для работы СВМДА, сохраняя институциональное наследие организации и символизируя растущую значимость Азии на мировой арене.

Передача председательства СВМДА Азербайджану знаменует завершение периода динамичных инициатив, которые укрепили коллективную систему безопасности в Азии. Казахстанское председательство подтвердило роль СВМДА как эффективной платформы для укрепления диалога, доверия и сотрудничества между государствами-членами на равноправной основе.

О СВМДА

Основанное в 1992 году по инициативе Казахстана, СВМДА представляет собой паназиатский межправительственный форум, направленный на укрепление мира и безопасности в Азии через диалог и меры доверия. За годы своей работы СВМДА сыграло важную роль в укреплении региональной стабильности, продвижении многостороннего сотрудничества и поиске дипломатических решений актуальных вызовов.

Объединяя 28 государств-членов, на долю которых приходится 90% территории Азии, СВМДА занимается широким спектром вопросов по пяти основным измерениям: военно-политическому, новым вызовам и угрозам, человеческому, экономическому и экологическому. Способствуя взаимопониманию и сотрудничеству, СВМДА играет важную роль в построении более безопасной и процветающей Азии.

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