Над США летают «таинственные дроны». Белый дом не заметил угроз нацбезопасности

CentralAsia (CA) - Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не выявили угроз национальной или общественной безопасности на фоне неоднократного появления неопознанных беспилотников в небе над некоторыми штатами, передает The New York Times.

По его словам, среди этих объектов — дроны гражданского назначения и легкомоторные самолеты.

«Мы полагаем, что на сегодняшний день наблюдение фиксирует законные коммерческие БПЛА, любительские беспилотники, дроны правоохранительных органов, пилотируемые самолеты и вертолеты, а также звезды, которые были ошибочно приняты за беспилотники»,— заявил Джон Кирби на брифинге в понедельник.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас также заявлял, что власти не считают, что неопознанные дроны, которые были замечены над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, можно считать признаком иностранного вмешательства.

Ранее СМИ сообщили, что таинственные дроны, похожие на НЛО, вызвали «беспокойство и замешательство» в ряде американских штатов. Так, неопознанные объекты были замечены над жилыми кварталами, закрытыми для посетителей зонами. Местные жители забеспокоились из-за таинственных дронов и потребовали у властей больше информации по поводу сложившейся ситуации.

13 декабря, из-за таинственных дронов временно прекращал работу аэропорт Стюарт в Нью-Йорке. По словам главы штата Кэти Хоукул, «это зашло слишком далеко». Губернатор поручила «расследовать случаи обнаружения дронов и координировать действия с федеральными правоохранительными органами для решения этой проблемы». Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал сбивать таинственные беспилотники. По его словам, «загадочные дроны» видели уже над всей страной, а при их появлении важно оповещать об этом общественность.