В Москве от взрыва бомбы в самокате погиб генерал Кириллов. Он возглавлял силы радиационной, химической и биологической защиты РФ

CentralAsia (CA) - Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб Игорь Кириллов и его помощник.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело.