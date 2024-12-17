В Москве от взрыва бомбы в самокате погиб генерал Кириллов. Он возглавлял силы радиационной, химической и биологической защиты РФ

- Азия и мир, происшествия
- 13:39, 17 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб Игорь Кириллов и его помощник.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
По факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело.