Президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, отстраненный от должности после импичмента, отверг обвинения в мятеже. Об этом со ссылкой на его адвокатов сообщило агентство «Рёнхап».

Юн Сок Ёль планирует озвучить свою позицию на слушаниях в суде, если они будут открытыми. Его адвокаты не ответили на вопрос, придет ли он на допрос в прокуратуру, назначенный на субботу, 21 декабря. На допрос 15 декабря он не явился.

Национальное собрание Южной Кореи 14 декабря объявило импичмент Юн Сок Ёлю. В отношении него проводится расследование о госизмене и мятеже из-за попытки ввести военное положение. Следователи намерены допросить отстраненного президента завтра, 18 декабря. На обвинение в мятеже президентский иммунитет не распространяется, и Юн Сок Ёль может быть арестован до вердикта суда.