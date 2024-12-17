Мирзиёев уволил 300 чиновников в Узбекистане за халатность и безответственность

- Узбекистан, политика
- 15:50, 17 декабря 2024
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- Обновлено: 15:53, 17 декабря 2024
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за халатность и безответственность были уволены 297 должностных лиц. На их место пришли предприимчивые молодые специалисты, которые мыслят современно. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе совещания, посвященного итогам проделанной работы по сокращению бедности.
Глава государства отметил, что некоторые должностные лица не настроены серьезно на работу по сокращению бедности в махаллях. По его словам, они считают, что эта инициатива «на год-два, и она скоро пройдет».
«Руководитель, который не будет решать проблемы граждан и предпринимателей, будет уволен», – сказал Мирзиёев и призвал чиновников менять свое мировоззрение.
Президент подчеркнул, что в мире с каждой минутой политика и экономика становятся сложнее, появляются новые угрозы, если не найти решения сейчас, потом будет поздно.