Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 4,1% за неделю

CentralAsia (CA) - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 9 по 15 декабря составил 22,22 на 100 000 населения, снизившись на 4,1%. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Рост заболеваемости фиксируется в 34 регионах, а в 12 из них – более, чем в среднем по стране. Число госпитализаций выросло на 2% ( 2906 пациентов за неделю), рост отмечен в 35 регионах России.

Выздоровело 34 362 человека (на 12,2% больше, чем неделей ранее). За указанный период от инфекции скончались 48 жителей страны.

Со 2 по 8 декабря показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения составлял 23,16, что на 7,9% выше, чем на предыдущей неделе.

6 декабря ТАСС сообщило о том, что Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавируса «гам-VLP-мультивак» в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц. Препарат был создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Николая Гамалеи. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

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