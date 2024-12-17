Франция возобновит дипломатические контакты с Сирией спустя 12 лет

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Франции решило направить четырех дипломатов в Сирию впервые после разрыва дипломатических отношений в 2012 году. Утром 17 декабря дипломатическая миссия прибыла в Дамаск, где находится французское посольство, чтобы «установить первоначальные контакты» с новыми сирийскими властями.

О прибытии дипломатов в посольство сообщил корреспондент AFP. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро называл целью дипломатических контактов «возвращение влияния» Франции в Сирии и «оценку гуманитарных потребностей населения». Нормализацию отношений с новыми властями обсуждают также Великобритания и Германия.

Франция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, спустя год после начала гражданской войны в Арабской Республике, и закрыла посольство Дамаска по соображениям безопасности. При этом в Сирии находились и остаются до сих пор несколько сотен французских граждан. Связанные с ними вопросы решались через посольство Румынии и диппредставительство Франции в Бейруте.

После захвата антиправительственными группировками власти в Дамаске и отставки президента Сирии Башара Асада президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: «Наконец-то рухнуло варварское государство». Французский МИД заявил о готовности оказать поддержку сирийской оппозиции в «политическом переходе», если будут учтены интересы всех представителей сирийского общества.