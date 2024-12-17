Узгидромет предупредил узбекистанцев о предстоящих заморозках и снегопаде
- Узбекистан, погода
- 16:29, 17 декабря 2024
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CentralAsia (UZ) - В ближайшие дни на Узбекистан обрушится сильный циклон, который принесет похолодание и снегопад, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Синоптики опубликовали экстренную гидрометеорологическую информацию, согласно которой 20-22 декабря на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы.
В этот период по республике местами пройдут дождь и снег, в предгорных и горных районах возможны сильные осадки. Ветер местами усилится до 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха к 21-22 декабря понизится ночью до 7-10 градусов мороза, днем – до 0-3 градусов мороза. На дорогах местами гололедица.
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