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Узгидромет предупредил узбекистанцев о предстоящих заморозках и снегопаде

CentralAsia (UZ) -  В ближайшие дни на Узбекистан обрушится сильный циклон, который принесет похолодание и снегопад, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Синоптики опубликовали экстренную гидрометеорологическую информацию, согласно которой 20-22 декабря на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы.

В этот период по республике местами пройдут дождь и снег, в предгорных и горных районах возможны сильные осадки. Ветер местами усилится до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха к 21-22 декабря понизится ночью до 7-10 градусов мороза, днем – до 0-3 градусов мороза. На дорогах местами гололедица.

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