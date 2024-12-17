Reuters: За убийством российского генерала Кириллова стоят спецслужбы Украины

CentralAsia (CA) - Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов убит в ходе операции Службы безопасности Украины (СБУ), пишет Reuters на источник в украинском ведомстве. Об этом же со ссылкой на источник пишет и «Би-би-си».

Собеседник Reuters добавил, что Украина считала Игоря Кириллова «военным преступником и абсолютно законной целью». Киев обвинял его в использовании химического оружия в зоне боевых действий (российские власти обвинения отвергали). Агентство уточняет, что не смогло независимо подтвердить причастность СБУ к убийству начальника РХБЗ.

Игорь Кириллов был убит в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве сегодня утром. По информации СКР, взрывное устройство было заложено в самокат. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал убийство Игоря Кириллова «агонией бандеровского режима». Он добавил, что «попытки запугать людей, остановить наступление российской армии и посеять страх обречены». Соболезнования в связи со смертью Кириллова выразила также представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что генерал-лейтенант много лет системно разоблачал преступления западных стран с применением химоружия.