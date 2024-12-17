Cолнечная магнитная буря накрыла Землю

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CentralAsia (CA) - Происходит магнитная буря уровня G1 (слабая), выброшенные протуберанцем на Солнце частицы достигли Земли утром 17 декабря, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) на своем сайте.

Выброс веществ на Солнце случился 15 декабря, в основном те не должны были достичь Земли, однако частично все же задели планету.

«Фронт выброса пришел к Земле примерно в 6:00 мск», — говорится в телеграм-канале лаборатории.

Локальный пик воздействия пришелся примерно на 8:00 и вызвал короткую магнитную бурю, на данный момент закончившуюся.

В лаборатории отметили, что сейчас солнечная плазма еще находится вблизи планеты. Поэтому пока на Земле могут появляться локальные всплески. Ученые добавили, что явление закончится в районе 15:00–16:00 мск.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 самые слабые, в то время как уровень G5 считается максимальным. При бурях такого уровня могут возникать масштабные проблемы с электросетями и серьезные сбои в работе спутников и радиосвязи.

Вспышка предпоследнего уровня мощности M2.3 произошла на Солнце 4 декабря.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от M1 до X20. Буквы M и X обозначают класс интенсивности, а цифры указывают на силу вспышки. Так, M1 — это слабые вспышки, M5 — умеренные, X1–X10 — сильные, а X20 — экстремальные.