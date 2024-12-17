Власти Боливии выдали ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

CentralAsia (CA) - Прокуратура Боливии сообщила о выдаче нового ордера на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Как сообщает AFP, он обвиняется в торговле людьми и сексуальном насилии над несовершеннолетней. Эти преступления, по данным правоохранительных органов, были совершены в период президентства Моралеса.

По версии прокуратуры, в 2015 году Эво Моралес, который возглавлял Боливию с 2006 по 2019 год, состоял в интимной связи с 15-летней девушкой, которая родила от него ребенка. По боливийским законам это равносильно растлению малолетних. В сентябре 2024 года был выдан первый ордер на арест подозреваемого. Однако его адвокатам удалось добиться прекращения расследования и отмены ордера. Тогда прокуратура расширила список обвинений, добавив в него торговлю людьми. После изменения иска был выдан новый ордер на арест.

Экс-президент сейчас укрывается в провинции Чапаре, где у него множество сторонников. Он категорически настаивает на своей невиновности и утверждает, что все эти обвинения — попытка не допустить его к участию в выборах президента в 2025 году. Если вина Эво Моралеса будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.