24 миллиона тонн горнодобывающей продукции продано с начала года

CentralAsia (MNG) -

90,6% общего объема торговли составляет уголь.

По данным Монгольской фондовой биржи, по состоянию на 13 декабря 2024 года было продано в общей сложности 24,55 млн тонн горнодобывающей продукции на сумму 8,85 трлн тугриков (примерно $2.59 млрд). Уголь составляет 90,6% от общего объема торговли, 9,2% — железная руда, а оставшаяся часть состоит из таких продуктов, как плавиковый шпат и медный концентрат.

Было отмечено, что продавцы получили дополнительный доход в размере 796,1 млрд тугриков (примерно $233 млн) из-за роста цен. Если посмотреть на торговлю прошлой недели, то железная руда с чистотой 52% была самым продаваемым товаром. Однако большая часть продаваемой стоимости по-прежнему приходится на сделки с углем.

С начала декабря ГП «Монголросцветмет» реализовало 19,8 тыс. тонн железной руды чистотой 52%. В начале месяца цена за тонну железной руды чистотой 52% составляла $65, но к 12 декабря цена снизилась до $63,5 за тонну.

источник: MiddleAsianNews

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