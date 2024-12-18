Студенты Госуниверситета Монголии изучают современный опыт развития Японии

CentralAsia (MNG) -

Представительство JICA в Монголии реализует программу «Jica Chair» или «Японские исследования модернизации и развития» в сотрудничестве с Монгольским государственным университетом.

В рамках программы курс был добавлен в программу «Регионоведение» кафедры азиатских исследований Монгольского госуниверситета, и студенты начали изучать его по кредитным часам с сентября 2023 года.

В рамках программы курса приезжают выдающиеся профессора из Японии и читают лекции. Например, ранее (9 октября 2023 года) приехал Такахара Акио, профессор современных китайских политических исследований Института права и политики Токийского университета, и прочитал специальную вступительную лекцию программы.

На этот раз Китано Наохиро, преподаватель и профессор факультета естественных наук и инженерии Университета Васэда в Японии и приглашенный научный сотрудник Научно-исследовательского института JICA, прибыл в Монголию, чтобы прочитать лекцию на тему «Опыт развития городского планирования в Японии» 16 декабря 2024 года.

Профессор Китано Наохиро

Профессор Китано Наохиро сказал: «У меня 35-летний опыт работы в Японском агентстве международного сотрудничества (JICA). Ранее я посещал Монголию в 1992 и 2008 годах. Спустя 15 лет я возвращаюсь в Улан-Батор. Я был шокирован, когда сошел с самолета. Улан-Батор сильно развился. Я также понимаю, что там интенсивное движение, а загрязнение воздуха достигло серьезного уровня.

Сегодня я познакомил студентов Госуниверситета Монголии и других участников с опытом городского развития Японии. Городское планирование Японии имело как преимущества, так и недостатки. Эта тема была подготовлена ​​для того, чтобы Монголия могла учиться на обоих примерах и развиваться, не повторяя наших ошибок».

Профессор Китано Наохиро выступил с интересной речью и обсудил опыт регионального развития и городского планирования Японии, систему городского планирования и ее фактическую реализацию, а также модели трансляционной адаптации опыта Японии с развивающимися странами, а также ответил на вопросы участников.

Мияги Кенсуке, глава представительства JICA

Мияги Кенсуке, глава представительства JICA в Монголии, реализует программу «Исследования модернизации и развития Японии» в сотрудничестве с Университетом Монголии с 2022 года. Это сотрудничество было инициировано для обмена опытом того, как Япония училась и развивалась у Запада после войны. Эта программа реализуется не только в Монголии, но и в других странах мира.

После подписания меморандума о взаимопонимании между JICA и Госуниверситетом Монголии он был включен в учебную программу Госуниверситета Монголии в качестве факультативного курса с 3 кредитами с 2023 года. Поэтому JICA организует работу по приглашению в Монголию японских экспертов, которые проводят исследования во многих областях Японии и читают лекции по конкретным темам. Я надеюсь, что сегодняшняя лекция принесет пользу вам, будущему Монголии, и станет возможностью для активного и эффективного обмена идеями.

«Я надеюсь, что эта программа внесет ценный вклад в развитие Монголии в долгосрочной перспективе».

Содержание этого курса уникально тем, что оно совместно подготовлено профессорами из более чем десяти известных университетов Японии. В поисках секрета современного развития Японии наши студенты изучают и анализируют развитие многих областей со всех сторон и то, что можно локализовать в Монголии.

Все студенты и люди могут выбрать этот курс после оплаты. Основная цель курса – помочь в подготовке политиков в области развития. Можно будет посетить проекты и программы, реализуемые японским правительством в Монголии, лично ознакомиться с деятельностью JICA и крупных компаний с японским капиталом, провести дискуссии.

Также важно, что в связи с содержанием курса каждый семестр приглашаются 1-2 ученых из Японии для чтения открытых лекций по темам, которые можно использовать для решения проблем в Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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