Сбережения в национальной валюте Монголии увеличились на ₮5,4 трлн или на $1,6 млрд

CentralAsia (MNG) -

Сбережения в тугриках, национальной валюте Монголии, достигли 20,7 трлн тугриков или 6,05 млрд долларов США по состоянию на конец октября 2024 года, увеличившись на 94 млрд тугриков или 27,5 млн долларов США (0,5%). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года общие сбережения в тугриках увеличились на 5,4 трлн тугриков (1,6 млрд долларов США), или на 34,9%.

Из общей суммы сбережений в тугриках 17,9 трлн тугриков или на 5,3 млрд долларов США (86,4%) приходится на физических лиц, а 2,8 трлн тугриков или на 819 млн лолларов США (13,6%) — на предприятия.

Сбережения в иностранной валюте достигли 4,5 трлн тугриков или 1,3 млрд долларов США, увеличившись на 5,3 млрд тугриков или 1,6 млрд долларов США (0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем. Однако сбережения во внешней политике сократились на эквивалент 445,1 млрд тугриков или 130 млн долларов США (9,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Национального статистического управления Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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