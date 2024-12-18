Студенты из Монголии обмениваются мнениями с местными сверстниками

CentralAsia (MNG) - Студенты из Монголии и Кении приехали в город, чтобы обменяться мнениями со студентами Шанхайского университета Лида по вопросам здорового развития молодежи и устойчивого глобального развития. В четверг иностранные студенты и сотрудники Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) были тепло встречены местными студентами в международном аэропорту Пудун.
В пятницу они приняли участие в форуме о поддержке психического здоровья молодежи, взаимопомощи и услугах. Они также обсудили растущую важность консультирования сверстников, интерактивных отношений между сверстниками для влияния на позитивные изменения.
Профессор Хуан Яцзюнь, президент Шанхайского университета Лида, сказал, что за годы сотрудничества с ЮНФПА многие выдающиеся студенты университета приняли участие в международных мероприятиях. Эти молодые люди с глобальными перспективами посвятят себя устойчивому глобальному развитию и построению сообщества с общим будущим для человечества.
Чтобы оказать поддержку в области психического здоровья подросткам и помочь им развить такие ключевые способности, как сотрудничество и лидерство, Шанхайский университет Лида также открыл Центр исследований психического здоровья и приступил к созданию Базы проектов сверстников, первой в своем роде в городе.