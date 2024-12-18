Студенты из Монголии обмениваются мнениями с местными сверстниками

CentralAsia (MNG) - Студенты из Монголии и Кении приехали в город, чтобы обменяться мнениями со студентами Шанхайского университета Лида по вопросам здорового развития молодежи и устойчивого глобального развития. В четверг иностранные студенты и сотрудники Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) были тепло встречены местными студентами в международном аэропорту Пудун.

В пятницу они приняли участие в форуме о поддержке психического здоровья молодежи, взаимопомощи и услугах. Они также обсудили растущую важность консультирования сверстников, интерактивных отношений между сверстниками для влияния на позитивные изменения.

Профессор Хуан Яцзюнь

Профессор Хуан Яцзюнь, президент Шанхайского университета Лида, сказал, что за годы сотрудничества с ЮНФПА многие выдающиеся студенты университета приняли участие в международных мероприятиях. Эти молодые люди с глобальными перспективами посвятят себя устойчивому глобальному развитию и построению сообщества с общим будущим для человечества.

Чтобы оказать поддержку в области психического здоровья подросткам и помочь им развить такие ключевые способности, как сотрудничество и лидерство, Шанхайский университет Лида также открыл Центр исследований психического здоровья и приступил к созданию Базы проектов сверстников, первой в своем роде в городе.

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