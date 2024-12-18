Обвиняемый в мятеже президент Южной Кореи не явился на допрос в полицию

Юн Сок Ёл

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, полномочия которого были приостановлены после импичмента, не явился на допрос в Управление антикоррупционных расследований в связи с делом о попытке мятежа. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Допрос должен был пройти сегодня в 10:00 по местному времени. Следственная группа пыталась передать повестки через представителей президента и по почте, но в секретариате и службе безопасности Юна не стали их принимать. Глава Управления антикоррупционных расследований О Дон Ун заявил, что правоохранители примут меры в соответствии с законом. Следствие обсуждает возможность запроса ордера на арест президента или повторного проведения допроса. Прокуратура параллельно ведет свое расследование и выдала вторую повестку на допрос после того, как Юн Сок Ёль не явился на первое заседание 15 декабря.

Национальное собрание Южной Кореи 14 декабря объявило импичмент Юн Сок Ёлю. В отношении него проводится расследование о госизмене и мятеже из-за попытки ввести военное положение. На обвинение в мятеже президентский иммунитет не распространяется, и Юн может быть арестован до вердикта суда. Вчера, 17 декабря, его адвокаты сообщили, что их подзащитный отверг обвинения в мятеже. Они не стали отвечать на вопрос, придет ли Юн Сок Ёль на допрос в прокуратуру, назначенный на 21 декабря.