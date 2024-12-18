Reuters: Координация военной помощи Киеву перешла от США к НАТО

CentralAsia (CA) - Североатлантический альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине вместо США, сообщил источник агентства Reuters.

Ранее координацией военной помощи Киеву занималась возглавляемая США группа «Рамштайн» — коалиция из примерно 50 стран, получившая название в честь одноименной американской авиабазы в Германии. Там проходили встречи группы.

Теперь этим будет заниматься новая миссия альянса «Поддержка и обучение НАТО для Украины» (NSATU), штаб-квартира которой находится в немецком Висбадене. О создании этой миссии страны НАТО договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

В NSATU, как сообщается, будут работать около 700 человек, в том числе военнослужащие, размещенные в военной штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также в логистических центрах в Польше и Румынии.

О том, что НАТО собирается координировать западную военную помощь Украине, сообщалось еще летом 2024 года. Таким образом страны альянса стремятся защитить механизм западной поддержки Киева от решений избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечает Reuters, передача функции координации военной помощи была реализована с задержкой в несколько месяцев.

При этом собеседники Reuters в дипломатических кругах признают, что передача полномочий может иметь ограниченный эффект, поскольку США по-прежнему остаются самым крупным поставщиком оружия в Украину, а Трамп может сократить объемы военной помощи.

Избранный президент США Дональд Трамп критиковал НАТО и объемы предоставленной военной помощи Украине и не раз говорил, что хочет быстро закончить российско-украинский конфликт. При этом он до сих пор не раскрыл, как планирует завершить конфликт. Один из планов советников Трампа предполагает, что Вашингтон лишит Киев военной помощи, если тот не начнет переговоры с Москвой.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. На фоне опасений, что после этого поставки оружия Украине сократятся, администрация действующего президента США Джо Байдена планирует передать Киеву тысячи ракет и сотни тысяч снарядов до истечения своих полномочий, сообщал CNN.