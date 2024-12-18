Неизвестной болезнью, от которой умерли десятки жителей Конго, оказалась тяжелая форма малярии

CentralAsia (CA) - Неизвестное заболевание, которое распространилось в Демократической Республике Конго и привело к гибели десятков человек, — это тяжелая форма малярии, сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Тайна наконец-то раскрыта. Это случай тяжелой малярии в форме респираторного заболевания», — заявило ведомство. Там также добавили, что недоедание сделало население юго-западной провинции Кванго, где распространилось заболевание, более уязвимым для болезни.

По данным Минздрава ДРК, с октября было зарегистрировано 592 случая заболевания, а уровень смертности составил 6,2%.