Монголия и Болгария обсудили сотрудничество в горнодобывающей, пищевой и легкой промышленности

CentralAsia (MNG) -

Министр экономики и промышленности Петко Николов и посол Монголии в Болгарии Саянаа Лхагвасурэн обсудили сферы торговли и экономики, имеющие потенциал для отношений двух стран, такие как горнодобывающая промышленность, продукты питания и легкая , промышленностьсообщило во вторник министерство Николова.

Петко Николов отметил, что, несмотря на географическую удаленность, Болгария и Монголия поддерживают хорошие торгово-экономические отношения и имеют различные возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Он пообещал, что Болгария продолжит поддерживать углубление связей Монголии с Европейским союзом. Со своей стороны, посол Саянаа подчеркнула стратегическую важность Болгарии для продвижения торговли Монголии со странами Восточной Европы.

Стороны отметили роль Совместной болгаро-монгольской комиссии по экономическому, торговому, научному и технологическому сотрудничеству и определили вопросы и инициативы, которые будут рассматриваться комиссией. Ожидается, что следующее заседание комиссии состоится в начале следующего года, когда две страны будут отмечать 75-летие дипломатических отношений.

В качестве положительного примера развития двусторонних торгово-экономических контактов Николов указал на лицензионное соглашение между LB Bulgaricum и APU Dairy Mongolia об использовании болгарской технологии для производства йогурта в азиатской стране. Также было отмечено, что две страны разработали передовой опыт в области сельского хозяйства, продовольствия и стандартизации.

источник: MiddleAsianNews

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