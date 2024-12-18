Коллегия выборщиков присудила Дональду Трампу все полученные им голоса

CentralAsia (CA) - Коллегия выборщиков присудила избранному президенту США Дональду Трампу все голоса, полученные им при предварительном подсчете 5 ноября. Об этом сообщил телеканал CNN.

Окончательный результат совпал с итогами голосования: Трамп и избранный вице-президент Джеймс Ди Вэнс набрали 312 голосов, вице-президент США Камала Харрис и губернатора Миннесоты Тим Уолц — 226 голосов. Для избрания необходимо получить 270 голосов.

Отмечается, что в соответствии с процедурой Харрис необходимо до 25 декабря получить комплект документов с результатами голосования выборщиков.

На выборах президента США проголосовало более 150 млн американцев, но формально главу государства выбирают 538 выборщиков, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Число выборщиков равно числу сенаторов (100). членов Палаты представителей (435) плюс три дополнительных выборщика для избирателей в Вашингтоне. Количество голосов выборщиков, которые получает каждый штат, может меняться по итогам переписи каждые 10 лет. Оно соотносится с числом членов Палаты представителей плюс два сенатора от каждого штата в Конгрессе.

Как правило, победитель по голосам избирателей совпадает с победителем по итогам голосования коллегии выборщиков. За последние почти 25 лет дважды — в 2000 и 2016 годах — избранный президент США получал поддержку меньшего числа американских избирателей, чем человек, проигравший по итогам голосования коллегии выборщиков.

Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, она пройдет перед зданием Капитолия в центре Вашингтона.