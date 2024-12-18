В Узбекистане мужчина получил пять лет за участие в военных действиях в Украине

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CentralAsia (UZ) - Житель Ферганской области, который участвовал в российских военных действия в Украине, осужден по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана. Об этом сообщает Kun.uz.

А.Х. родился в 2002 году в Куштепинском районе, в ноябре 2022 года уехал на учебу в Москву. Обучаясь в частном вузе, он решил завербоваться в российскую армию, желая получить материальную выгоду. 23 августа 2023 года он подписал контракт с Вооруженными силами России на участие в боевых действиях против Украины, его зарплата составила от 350 до 400 тысяч рублей в месяц. С октября 2023 года по февраль 2024 года он участвовал в боях в Луганске и Донецке.

На суде в Узбекистане А.Х. полностью признал свою вину, рассказав о том, как оказался в армии. Он сообщил, что летом 2023 года был задержан в Москве из-за отсутствия документов, и ему предложили выбрать из двух вариантов: уголовное дело и депортация либо служба по контракту и российское гражданство. А.Х подписал годичный контракт.

«В призывном пункте я прошел медосмотр и был отправлен в лагерь временного содержания в Московской области. Согласно контракту, моя заработная плата составляла около 195 тысяч рублей в месяц», — сообщил А.Х в суде.

В октябре 2023 года после полутора месяцев военной подготовки узбекистанца отправили в Луганск.

«Там я провоевал четыре месяца, а 10 февраля 2024 года нас перевели в Донецкую область. Из-за ранений, полученных во время боевых действий, до 26 февраля 2024 года я проходил лечение в госпитале в Донецке», — рассказал подсудимый.

После лечения А.Х. вернулся в Тольятти, где купил автомобиль и взял в ипотеку квартиру на средства, полученные за службу. Кроме того, ему вручили медаль и предоставили российское гражданство.

14 сентября 2024 года А.Х. самовольно покинул воинскую часть, чтобы зарегистрировать автомобиль на свое имя, в результате чего возник конфликт с командиром. Он решил расторгнуть контракт и вернуться в Узбекистан по причине тяжелого заболевания своей матери.

Суд в Ферганской области признал А.Х. виновным по статье о наемничестве и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое было переквалифицировано на условное с испытательным сроком три года. Дату вынесения приговора издание не сообщило.