В Узбекистане три сбежавших из клетки в зоопарке льва растерзали мужчину, он умер

// Podrobno.uz

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области Узбекистана три льва из зоопарка растерзали 44-летнего мужчину. Прокуратура ведет расследование.

По информации, предоставленной Podrobno.uz пресс-службой Генеральной прокуратуры, инцидент произошел в Lion Park, расположенном в поселке Красногорск Паркентского района. Примерно в пять утра дикие животные вышли из клетки через незапертую дверь. Они напали на кипера (человек, занимающийся уходом за животными), желавшего вернуть их обратно, растерзали его и съели части тела.

Сотрудники зоопарка обнаружили это в 09:00. Двух львов удалось возвратить в клетку с помощью транквилизаторов, еще один был застрелен приглашенным охотником.

Администрация учреждения сообщила об этом в компетентные органы. В 10:00 на место происшествия прибыла группа из числа сотрудников ОВД, прокуратуры, управления экологии. Останки погибшего были взяты на экспертизу. Также специалисты пересчитали всех диких животных в парке – все они находятся на месте, вольеры закрыты.

По факту случившегося в зоопарке возбудили дело по уголовной статье 257 – нарушение правил охраны труда. Оно направлено в органы внутренних дел для дальнейшего расследования. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Lion Park – первый контактный зоопарк в Узбекистане. Он работает с мая 2019 года на основе лицензии. Здесь обитают бурый медведь, орел, 10 взрослых африканских львов и пять львят, а также другие животные и птицы.