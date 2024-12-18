Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря

- Азия и мир, политика
- 11:56, 18 декабря 2024
- Просмотров: 566 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сдавать мандат после истечения срока ее полномочий 29 декабря. Об этом она заявила в интервью швейцарской газете Temps.
Она заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала Евросоюз поддержать протесты оппозиции. По словам Зурабишвили, она больше не контактирует с правящей партией «Грузинская мечта».
14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.
При этом Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.