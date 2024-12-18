Индонезия объявила чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин

CentralAsia (CA) - В Индонезии объявили чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, заявила министр по вопросам расширения прав и возможностей женщин и защиты детей Арифа Фаузи, сообщает агентство ANTARA.

«Координация и взаимодействие необходимы, потому что мы не можем решить эту проблему в одиночку. У нас ограниченные полномочия и бюджет. Однако при общем осознании и желании решить эту проблему вместе мы можем», – отметила министр.

Решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии – 49,42%, а дети – 31,6%.

В стране начали реализовать три программы по защите женщин.

Ранее министр Арифа Фаузи сообщала, что, согласно результатам Национального исследования жизненного опыта женщин 2024 года, каждая четвёртая женщина в Индонезии в течение жизни подвергалась физическому и/или сексуальному насилию со стороны своих партнёров и/или лиц, не являющихся партнёрами.