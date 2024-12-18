экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Индонезия объявила чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин

CentralAsia (CA) -  В Индонезии объявили чрезвычайное положение из-за сексуального насилия в отношении женщин и детей, заявила министр по вопросам расширения прав и возможностей женщин и защиты детей Арифа Фаузи, сообщает агентство ANTARA.

«Координация и взаимодействие необходимы, потому что мы не можем решить эту проблему в одиночку. У нас ограниченные полномочия и бюджет. Однако при общем осознании и желании решить эту проблему вместе мы можем», – отметила министр.

Решение проблем насилия в отношении женщин и детей имеет первостепенное значение, учитывая, что женщины составляют почти половину населения Индонезии – 49,42%, а дети – 31,6%.

В стране начали реализовать три программы по защите женщин.

Ранее министр Арифа Фаузи сообщала, что, согласно результатам Национального исследования жизненного опыта женщин 2024 года, каждая четвёртая женщина в Индонезии в течение жизни подвергалась физическому и/или сексуальному насилию со стороны своих партнёров и/или лиц, не являющихся партнёрами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com