Российского генерала Кириллова взорвал гражданин Узбекистана, - СК РФ

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России сообщил, что подозреваемый в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник, является гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За убийство генерала ему обещали $100 тыс. и выезд в одну из европейских стран для проживания. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии СКР, мужчина по заданию украинской стороны прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате и припарковал его у подъезда жилого дома, где проживал господин Кириллов. Чтобы вести наблюдение за домом, подозреваемый арендовал автомобиль каршеринга и установил там камеру. Съемка с нее транслировалась в онлайн-режиме в Днепр. «После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие»,— заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уроженец Узбекистана был задержан в деревне Черное в Балашихинском городском округе Подмосковья, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержанный проходит по делу по ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. З ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, «будут разысканы и понесут заслуженное наказание».

Взрыв в центре Москвы произошел вчера, 17 декабря. В результате погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство привели в действие дистанционно, его мощность была эквивалентна примерно 1 кг тротила. Уголовное дело расследует главное управление СКР. По данным The New York Times, ответственность за гибель генерала взяла на себя Служба безопасности Украины.