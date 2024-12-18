Снег, метель и очередное похолодание ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана в ближайшие три дня под влиянием циклона ожидаются снег, метель, гололед, низовая метель, порывистый ветер, на юге, юго-востоке страны – дождь, снег, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 19-20 декабря на северо-западе, севере, в центре страны, 20 декабря в горных районах юго-востока ожидается сильный снег. С 21 декабря, со смещением западного антициклона, на западе будет преимущественно без осадков, а на севере, юге и в центре температура воздуха понизится. Также по республике ожидается туман.

Ночью на западе страны синоптики прогнозируют от -3-13°C до -5-18°C, на востоке от -10-26°C до -7-20°C, на остальной территории ожидается понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере до -10-20°C, в центре страны до -13-25°C, на юге, юго-востоке республики до -7-13°C, в горных районах -15-18°C.

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